"Урал" обыграл "Луч-Энергию" благодаря дублю игрока, который находится на просмотре

"Урал" обыграл в товарищеском матче "Луч-Энергию" со счетом 2:1. Дубль сделал игрок, который находится на просмотре в команде Александра Тарханова.
Товарищеский матч
"Урал" - "Луч-Энергия" - 2:1 (1:0)
Голы: Игрок на просмотре, 16 (1:0). Игрок на просмотре, 60 - с пенальти (2:0). 70 - с пенальти (2:1).
"Урал": Баклов (Полетаев, 65), Меркулов, Ароян, Фидлер, Бевеев, Глушков (Игрок на просмотре, 46), Галимов, Некрасов, Чантурия (Игрок на просмотре, 46) и два игрока на просмотре.
07 февраля. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".
martys
Диктор: "Мяч забииил Игроооок наааа просмооооотреееее!!!"
18:57
werder63
Чтобы сразу доверили пенальти? Не иначе, как Спящий))
18:48