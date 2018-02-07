18:25 | Футбол — Товарищеские матчи

"Урал" обыграл "Луч-Энергию" благодаря дублю игрока, который находится на просмотре

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"Урал" обыграл в товарищеском матче "Луч-Энергию" со счетом 2:1. Дубль сделал игрок, который находится на просмотре в команде Александра Тарханова.

Товарищеский матч

"Урал" - "Луч-Энергия" - 2:1 (1:0)

Голы: Игрок на просмотре, 16 (1:0). Игрок на просмотре, 60 - с пенальти (2:0). 70 - с пенальти (2:1). 

"Урал": Баклов (Полетаев, 65), Меркулов, Ароян, Фидлер, Бевеев, Глушков (Игрок на просмотре, 46), Галимов, Некрасов, Чантурия (Игрок на просмотре, 46) и два игрока на просмотре.

07 февраля. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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martys

Диктор: "Мяч забииил Игроооок наааа просмооооотреееее!!!"

18:57

werder63

Чтобы сразу доверили пенальти? Не иначе, как Спящий))

18:48