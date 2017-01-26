Станислав Черчесов: "Не любитель комментировать игру молодых, потому что иногда им это мешает"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, посетивший товарищеский матч "Краснодара" на сборе в ОАЭ против "Пахтакора" (2:0), отметил, что также посетит сбор "Спартака". Специалист подчеркнул, что не любит комментировать игру молодых футболистов.

– Команды потихоньку втягиваются, – сказал для пресс-службы "быков" Черчесов. – В ОАЭ находится не только "Краснодар", но и "Спартак". На неделю остаюсь здесь, потом еду в Турцию, потом - в Испанию. Своими глазами нужно просматривать состояние футболистов.

Победа есть победа. "Краснодар" играл двумя составами, это последний день сбора, поэтому понятно, что команда подустала, не было той свежести, которую мы привыкли видеть в официальных матчах. Я не большой любитель комментировать игру молодых футболистов, потому что иногда им это мешает. Понятно, что мы просматриваем матчи молодежных команд, но мое мнение останется при мне.