Станислав Черчесов: "Не любитель комментировать игру молодых, потому что иногда им это мешает"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, посетивший товарищеский матч "Краснодара" на сборе в ОАЭ против "Пахтакора" (2:0), отметил, что также посетит сбор "Спартака". Специалист подчеркнул, что не любит комментировать игру молодых футболистов.
– Команды потихоньку втягиваются, – сказал для пресс-службы "быков" Черчесов. – В ОАЭ находится не только "Краснодар", но и "Спартак". На неделю остаюсь здесь, потом еду в Турцию, потом - в Испанию. Своими глазами нужно просматривать состояние футболистов.
Победа есть победа. "Краснодар" играл двумя составами, это последний день сбора, поэтому понятно, что команда подустала, не было той свежести, которую мы привыкли видеть в официальных матчах. Я не большой любитель комментировать игру молодых футболистов, потому что иногда им это мешает. Понятно, что мы просматриваем матчи молодежных команд, но мое мнение останется при мне.
Дополнительная информация
http://www.fckrasnodar.ru/team/video/object/?object_id=127947
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Контрольный комментарий не помешает молодому игроку, т.к. он не направлен на его похвалу или критику, а направлен на подготовку сборной к домашнему чемпионату мира.
12:42 26 января