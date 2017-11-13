Сильва не тренируется со сборной Испании

Сборная Испании провела открытую тренировку накануне товарищеской встречи с Россией. В занятии участвовали все футболисты за исключением Иско, который уже вернулся в расположение "Реала", и Давида Сильвы - у полузащитника "Манчестер Сити" проблемы с шеей. (Гоша ЧЕРНОВ)

Напомним, что испанцы накануне прилетели в Санкт-Петербург для проведения контрольного матча с Россией. Игра состоится 14 ноября и начнется в 21.45 (мск). "СЭ" проведет трансляцию встречи.