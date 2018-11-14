Швейцария дома уступила Катару

Сборная Швейцарии проиграла сборной Катара (0:1) в товарищеском матче. Единственный мяч на 86-й минуте забил Акрам Афиф. Швейцарцы принимали соперников в Лугано.

Напомним, что в Катаре пройдет чемпионат мира 2022 года, и сборная страны сыграет в финальном турнире на правах хозяев.

Товарищеский матч

Швейцария – Катар – 0:1 (0:0)

Гол: Акрам Афиф, 86.

Швейцария: Мвого, Бенито, Ланг (Мбабу, 62), Шер, Лакруа, Фасснахт, Джака (Мубандже, 46), Закария (Соу, 68), Фройлер (Фернандес, 46), Цубер (Шачири, 46), Гавранович (Айети, 46).

Судья: Блом (Голландия).

14 ноября. Лугано. Стадион "Cornaredo".