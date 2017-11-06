19:53 | Футбол — Товарищеские матчи

Селфи дня: Дибала и фанаты

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Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала сфотографировался с российскими болельщиками. Сегодня в Москве аргентинцы начали подготовку к товарищескому матчу против сборной России.

Матч между сборными России и Аргентины состоится 11 ноября в "Лужниках". Начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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Edmundo.Baldivieso

Русские болельщики?

20:41