Селфи дня: Дибала и фанаты

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала сфотографировался с российскими болельщиками. Сегодня в Москве аргентинцы начали подготовку к товарищескому матчу против сборной России.
Матч между сборными России и Аргентины состоится 11 ноября в "Лужниках". Начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи
Еще одно удачное селфи - Дибала и ребята #РоссияАргентина pic.twitter.com/lyqIqN3kGd– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 6 ноября 2017 г.
Edmundo.Baldivieso
Русские болельщики?
20:41