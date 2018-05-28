Прогноз "Фонбет": сенсации в матче Италия – Саудовская Аравия исключены

28 мая сборная Италии на стадионе "АФГ Арена" в швейцарском Санкт-Галлене сыграет в товарищеском матче со сборной Саудовской Аравии. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

Кто победит?

Букмекеры "Фонбет" считают Италию фаворитом матча. На победу итальянской сборной можно поставить с коэффициентом 1.15, на победу аравийцев – с коэффициентом 20.0, на ничью – с коэффициентом 6.80. Подавляющее большинство клиентов "Фонбет" также уверено в итальянской сборной: 95% игроков поставили на победу итальянцев, 4% – на победу Саудовской Аравии, 1% – на ничью.

Сколько забьют голов?

"Фонбет" считает, что в матче будет не меньше трех голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.75, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 1.95.

Мнения игроков по поводу результативности матча совпадают с мнением аналитиков конторы. Тотал больше 2,5 выбрали 96% клиентов "Фонбет", тотал меньше 2,5 – только 4%.

На что ставят в "Фонбет"?

Самой популярной стала ставка на победу Италии– ее выбрали 73% клиентов "Фонбет". На победу Франции с форой (-1.5) – 7%. На тотал больше 2.5 сделали ставку 16% клиентов "Фонбет", на индивидуальный тотал Италии больше 1.5 – 1%. Еще 3% поставили на победу Саудовской Аравии.

А сколько ставят?

Самая крупная ставка была сделана на победу Италии с коэффициентом 1.15. Это экспресс стоимостью 125 тыс. рублей. В среднем на матч Италии и Саудовской Аравии ставят по 575 рублей.

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