Подольски - капитан сборной Германии в матче с Англией

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Англии на товарищеский матч. Как сообщалось ранее, немцев с капитанской повязкой выведет на поле Лукас Подольски, для которого игра станет последней, 130-й, в составе национальной команды.
Полностью стартовые составы команд выглядят следующим образом:
Германия: тер Штеген, Хектор, Хуммельс, Кроос, Подольски, Вайгль, Рюдигер, Киммих, Сане, Брандт, Вернер.
Англия: Харт, Смоллинг, Уокер, Бертранд, Кин, Кэйхилл, Ливермор, Дайер, Варди, Деле, Лаллана.
Игра начнется в 22.45 по московскому времени.
Ramsey.
Молодцы все-таки немцы)
22:31