21:55 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Подольски - капитан сборной Германии в матче с Англией

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Стали известны стартовые составы сборных Германии и Англии на товарищеский матч. Как сообщалось ранее, немцев с капитанской повязкой выведет на поле Лукас Подольски, для которого игра станет последней, 130-й, в составе национальной команды.

Полностью стартовые составы команд выглядят следующим образом: 

Германия: тер Штеген, Хектор, Хуммельс, Кроос, Подольски, Вайгль, Рюдигер, Киммих, Сане, Брандт, Вернер.

Англия: Харт, Смоллинг, Уокер, Бертранд, Кин, Кэйхилл, Ливермор, Дайер, Варди, Деле, Лаллана.

Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

Трансляция матча Германия - Англия

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ramsey.

Молодцы все-таки немцы)

22:31

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