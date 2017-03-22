Подольски - капитан сборной Германии в матче с Англией

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Англии на товарищеский матч. Как сообщалось ранее, немцев с капитанской повязкой выведет на поле Лукас Подольски, для которого игра станет последней, 130-й, в составе национальной команды.

Полностью стартовые составы команд выглядят следующим образом:

Германия: тер Штеген, Хектор, Хуммельс, Кроос, Подольски, Вайгль, Рюдигер, Киммих, Сане, Брандт, Вернер.

Англия: Харт, Смоллинг, Уокер, Бертранд, Кин, Кэйхилл, Ливермор, Дайер, Варди, Деле, Лаллана.

Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

Трансляция матча Германия - Англия