Паулу Барбоза: "Легко сборной России в матче с Ираном точно не будет"

Известный агент Паулу Барбоза в интервью "СЭ" признался, что следит за карьерой португальского специалиста Карлуша Кейроша в сборной Ирана. По его мнению, сборной России придется непросто в товарищеском матче с иранцами, который пройдет сегодня.

– Следите сейчас за работой Кейроша в Иране?

– Периодически. Он создал довольно интересную команду, способную преподносить сюрпризы. Думаю, иранцы не станут мальчиками для битья на чемпионате мира.

– Они способны обыграть Россию в контрольном матче?

– Легко вашей команде точно не будет. Недооценивать Иран ни в коем случае нельзя. Кейрош хорошо осведомлен о возможностях команды Станислава Черчесова. У него есть знакомые российские тренеры. Знаю, раньше он дружил с Борисом Петровичем Игнатьевым.

Матч Россия - Иран состоится сегодня, 10 октября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Полностью интервью Барбозы