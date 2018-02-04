Маскерано отметил победу над "Спартаком" фото с Зе Луишем

Защитник "Хэбэя" Хавьер Маскерано в Инстаграме опубликовал фотографию, сделанную во время контрольного матча против "Спартака" (2:1). На снимке аргентинец, перешедший в китайский клуб из "Барселоны", находится в борьбе с форвардом красно-белых Зе Луишем.

"Вчера одержали отличную победу над московским "Спартаком". Продолжаем работать", - написал Маскерано.

Ханни хорош. Но Маскерано круче. Все о матче "Спартака" с китайцами //

"А почему "Спартак" должен был обязательно выиграть?"