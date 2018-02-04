19:55 | Футбол — Товарищеские матчи

Маскерано отметил победу над "Спартаком" фото с Зе Луишем

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Защитник "Хэбэя" Хавьер Маскерано в Инстаграме опубликовал фотографию, сделанную во время контрольного матча против "Спартака" (2:1). На снимке аргентинец, перешедший в китайский клуб из "Барселоны", находится в борьбе с форвардом красно-белых Зе Луишем.

"Вчера одержали отличную победу над московским "Спартаком". Продолжаем работать", - написал Маскерано.

Ханни хорош. Но Маскерано круче. Все о матче "Спартака" с китайцами //
"А почему "Спартак" должен был обязательно выиграть?"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Теперь до пенсии будет гордиться и внукам рассказывать, что Спартак случайно в контрольном матче обыграть сумел.

20:15