Луис Энрике: "Пытались сломать стену, которую выстроил соперник"

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике остался доволен игрой команды в товарищеском матче с Боснией и Герцеговиной (1:0). Также он выразил сожаление, что не удалось выиграть группу в Лиге наций.

– Мы хорошо начали матч с боснийцами, – цитирует AS Энрике. – Играли уверенно в длинный и средний пас. Затем динамика усложнилась. Босния стала прессинговать, но я не чувствовал, что мы можем проиграть. Во втором тайме мы улучшили игру, в том числе благодаря заменам. Пытались сломать стену, которую строил соперник. Всегда тяжело против такого противника играть. Я доволен отношением своей команды к игре.

Теперь мы сосредоточены на отборе к Евро-2020. Англия и Хорватия очень хорошо себя проявили. Нам же немного не повезло. Ошибки выбили нас с первого места. Но группа сама по себе была очень сложной.