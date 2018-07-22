Кристиан Нобоа: "Думаю, "Зенит" готов начать чемпионат"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа после товарищеского матча с "Интером" (3:3) отметил, что команда готова к началу сезона.

– Я думаю, это был хороший матч. Неважно, какой счет – 3:3 или 5:5, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Нобоа. - Важно то, как мы сыграли сегодня, а мы показали хороший футбол. Я думаю, что мы будем играть еще лучше, но, думаю, мы уже готовы начинать чемпионат.



– Сегодня была безумная жара, плюс тридцать. Сложно было физически?

– Да, очень сложно. Но дело не столько в жаре, сколько в сухом климате. Было тяжело, но таким будет и начало нашего чемпионата.



– Все три мяча "Зенит" забил целенаправленными прямыми ударами. Это установка Сергея Богдановича или просто так совпало?

– Мы наигрывали что-то подобно на тренировках. Особенно это заметно по второму голу Мака. Гол Эрнани – это просто бомба, а мой – тоже очень хороший.



– Чей гол самый лучший?

– Я думаю, Эрнани. Все три хорошие, но у Эрнани просто бомба вышла.