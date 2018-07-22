Кристиан Нобоа: "Думаю, "Зенит" готов начать чемпионат"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа после товарищеского матча с "Интером" (3:3) отметил, что команда готова к началу сезона.
– Я думаю, это был хороший матч. Неважно, какой счет – 3:3 или 5:5, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Нобоа. - Важно то, как мы сыграли сегодня, а мы показали хороший футбол. Я думаю, что мы будем играть еще лучше, но, думаю, мы уже готовы начинать чемпионат.
– Сегодня была безумная жара, плюс тридцать. Сложно было физически?
– Да, очень сложно. Но дело не столько в жаре, сколько в сухом климате. Было тяжело, но таким будет и начало нашего чемпионата.
– Все три мяча "Зенит" забил целенаправленными прямыми ударами. Это установка Сергея Богдановича или просто так совпало?
– Мы наигрывали что-то подобно на тренировках. Особенно это заметно по второму голу Мака. Гол Эрнани – это просто бомба, а мой – тоже очень хороший.
– Чей гол самый лучший?
– Я думаю, Эрнани. Все три хорошие, но у Эрнани просто бомба вышла.
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https://fc-zenit.ru/news/2018-07-22-kristian-noboa-dumayu-my-uzhe-gotovy-nachinat-chempionat.htm