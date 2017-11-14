Хорхе Сампаоли: "Аргентина просто не реализовала свои моменты в матче с Нигерией"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли после поражения от Нигерии (2:4) в товарищеском матче не смог объяснить, почему команда провел два разных тайма. При этом специалист посетовал на слабую реализацию голевых моментов.

– Почему считаете, что в матче была совершенно разная игра?

– Я не думаю, что это тяжело объяснить. Мы играли в первом тайме хорошо, во втором мы пытались играть на атаку. Это бывает со всеми командами. У Нигерии было много хороших моментов, она хорошо оборонялась, и я думаю, что мы просто не реализовали свои моменты. Было много пасов, навесов.

– Как вы думаете, это поражение приведет к изменению в вашем штабе?

– Нет, я думаю, надо проанализировать наши ошибки и результат, оценить ситуацию в матче. В первом тайме мы сыграли на высоком уровне, и просто произошло что-то с психологией. Что касается финального списка игроков на чемпионате мира, я буду это анализировать. В марте я решу. Нам нужно хорошо проанализировать это. Вещи, которые произошли в первом тайме... мы не повторили их потом. Нам надо было играть в той же манере. Количественно была разница, но нам необходимо провести анализ. Нам в будущем нельзя совершать эти ошибки в будущем. (Екатерина ПОТАПОВА)