Хет-трик и голевая передача Месси принесли Аргентине победу над Гаити

Сборная Аргентины разгромила Гаити в товарищеском матче (4:0). Нападающий Лионель Месси оформил хет-трик, а также один гол на свой счет записал Серхио Агуэро.

Аргентинцы готовятся к чемпионату мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В групповом турнире мирового первенства они сыграют со сборными Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня).

Товарищеский матч

Аргентина - Гаити - 4:0 (1:0)

Голы: Месси, 17 (1:0). Месси, 58 (2:0). Месси, 66 (3:0). Агуэро, 69 (4:0).

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