23:21 28 марта | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Гол Гризманна в ворота Испании был отменен из-за видеоповтора

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Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн забил гол в ворота Испании на 48-й минуте товарищеской встречи, но он был отменен. Для принятия решения была использована "технологическая" помощь.

Главный арбитр матча в Сен-Дени Феликс Цвайер получил подсказку по радиосвязи от рефери, который работает с видеоповторами моментов. Он установил, что француз поразил ворота испанцев из положения "вне игры".

Напомним, в рамках эксперимента главный арбитр может обратиться к видеоассистенту за помощью в ряде спорных ситуаций. Она допускается в следующих случаях: спорное взятие ворот, определение пенальти, прямая красная карточка и идентификация нарушившего правила игрока.

Трансляция матча Франция - Испания

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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tryam

давно пора

00:15

greyk

С почином...

23:49 28 марта

Русский Я

Да,,, просто невероятно много времени на просмотр ушло. Это революция просто.

23:42 28 марта

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