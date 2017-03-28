Гол Гризманна в ворота Испании был отменен из-за видеоповтора

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн забил гол в ворота Испании на 48-й минуте товарищеской встречи, но он был отменен. Для принятия решения была использована "технологическая" помощь.
Главный арбитр матча в Сен-Дени Феликс Цвайер получил подсказку по радиосвязи от рефери, который работает с видеоповторами моментов. Он установил, что француз поразил ворота испанцев из положения "вне игры".
Напомним, в рамках эксперимента главный арбитр может обратиться к видеоассистенту за помощью в ряде спорных ситуаций. Она допускается в следующих случаях: спорное взятие ворот, определение пенальти, прямая красная карточка и идентификация нарушившего правила игрока.
Трансляция матча Франция - Испания
Наглядный пример, как работают видеоповторы в футболеhttps://t.co/pBoAJqOWB3 pic.twitter.com/0hSF5tx1uX– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 28 марта 2017 г.
tryam
давно пора
00:15
greyk
С почином...
23:49 28 марта
Русский Я
Да,,, просто невероятно много времени на просмотр ушло. Это революция просто.
23:42 28 марта