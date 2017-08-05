Гол 17-летнего воспитанника принес "Ливерпулю" победу над "Атлетиком". Видео

"Ливерпуль" выиграл у "Атлетика" в товарищеском матче. Автором победного гола стал 17-летний воспитанник английского клуба Бен Вудберн.

Товарищеский матч

"Ливерпуль" (Англия) - "Атлетик" (Испания) - 3:1 (1:1)

Голы: Роберту Фирмину, 21 - с пенальти (1:0). Иньяки Уильямс, 30 (1:1). Вудберн, 59 (2:1). Соланке, 80 (3:1).

"Ливерпуль": Миньоле, Клаван, Ловрен (Флэнаган, 46), Матип, Альберто Морено (Робертсон, 46), Александр-Арнольд (Гомес, 46), Милнер (Вайналдум, 46), Эмре Джан (Эджариа, 46), Груич (Мане, 46), Роберту Фирмину (Соланке, 46), Салах (Кент, 46), Ориги (Вудберн, 46).

"Атлетик": Аррисабалага, Боведа, Саборит, Лекуэ (Де Маркос, 69), Нуньес, Сан-Хосе, Микель Рико (Эчеварриа, 69), Акече (Баленсиага, 85), Иньяки Уильямс (Вильялибре, 69), Кордоба (Сола, 85), Мерино.

5 августа. Дублин. Стадион "Авива".