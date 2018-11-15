Германия – Россия: Зюле забил второй мяч в игре

Германия удвоила преимущество в товарищеском матче против сборной России. На 25-й минуте защитник Никлас Зюле забил второй мяч в ворота Андрея Лунева.

Джошуа Киммих подал угловой справа, Антонио Рюдигер скинул мяч головой дальше, а у Никлас Зюле было время и опустить мяч, и прицелиться, и пробить точно в правый угол!