23:13 15 ноября | Футбол — Товарищеские матчи

Германия – Россия: Зюле забил второй мяч в игре

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Германия удвоила преимущество в товарищеском матче против сборной России. На 25-й минуте защитник Никлас Зюле забил второй мяч в ворота Андрея Лунева.

Джошуа Киммих подал угловой справа, Антонио Рюдигер скинул мяч головой дальше, а у Никлас Зюле было время и опустить мяч, и прицелиться, и пробить точно в правый угол!

 

Германия - Россия

 

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