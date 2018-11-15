Германия – Россия: Зюле забил второй мяч в игре

Германия удвоила преимущество в товарищеском матче против сборной России. На 25-й минуте защитник Никлас Зюле забил второй мяч в ворота Андрея Лунева.
Джошуа Киммих подал угловой справа, Антонио Рюдигер скинул мяч головой дальше, а у Никлас Зюле было время и опустить мяч, и прицелиться, и пробить точно в правый угол!
📹 Гол Никласа Зюле в ворота нашей сборной#ГерманияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/mCnv6EKrFk– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 15 ноября 2018 г.
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