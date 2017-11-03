Германия объявила состав на матчи с Англией и Францией

Стал известен состав сборной Германии на товарищеские матчи с командами Англии (10 ноября) и Франции (14 ноября). В список вошли 25 игроков. В состав вернулись Илкай Гюндоган, Марио Гетце и Месут Езил.
Состав сборной Германии:
вратари - Кевин Трапп ("ПСЖ", Франция), Бернд Лено ("Байер"), Марк-Андре тер Стеген ("Барселона", Испания);
защитники - Марвин Платтенхардт ("Герта"), Антонио Рюдигер ("Челси", Англия), Маттиас Гинтер ("Боруссия" М), Жером Боатенг, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Йозуа Киммих (все – "Бавария"), Марсель Хальстенберг ("Лейпциг");
полузащитники – Сами Хедира (Ювентус, "Италия"), Юлиан Брандт ("Байер"), Месут Езил ("Арсенал", Англия) Эмре Джан ("Ливерпуль", Англия), Юлиан Дракслер ("ПСЖ", Франция), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити", Англия), Тони Кроос ("Реал", Испания), Себастьян Руди ("Бавария");
нападающие - Лерой Сане ("Манчестер Сити", Англия), Ларс Штиндль ("Боруссия" М), Сандро Вагнер ("Хоффенхайм"), Тимо Вернер ("Лейпциг"), Амин Юнес ("Аякс", Голландия), Марио Гетце ("Боруссия" Д).
The full #DieMannschaft squad to face @England and @equipedefrance! #ENGGER #GERFRA pic.twitter.com/F8xBBRqvYg– Germany (@DFB_Team_EN) 3 ноября 2017 г.
- Месут Езил
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Марио Гетце
- Илкай Гюндоган