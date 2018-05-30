Фарфан забил Шотландии в товарищеском матче. Видео

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан отметился голом за сборную Перу. В начале второго тайма товарищеского матча против Шотландии игрок российской команды сделал счет 2:0. Это его 25-й гол за сборную.

#JuntémonosParaAlentar ¡EL ESTADIO NACIONAL RETUMBA CON EL SEGUNDO GOL DE PERÚ! 🇵🇪 Jefferson Farfán anota otro tanto para la blanquirroja ❤ ¡GOLAZOOOOO!



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Перуанцы готовятся к чемпионату мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В групповом турнире мирового первенства они сыграют со сборными Дании (16 июня), Франции (21 июня) и Австралии (26 июня).

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