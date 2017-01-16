Дубль Коре помог "Локомотиву" обыграть "Вердер II"

"Локомотив" в товарищеском матче на сборе в Испании обыграл "Вердер II" - 2:0. Отметим, что оба мяча в этой встрече забил французский форвард Александр Коре. 25-летний нападающий клуба "Стумбрас", выступающего в чемпионате Литвы, находится в "Локомотиве" на просмотре.

Марбелья (Испания)

Товарищеский матч

"ЛОКОМОТИВ" (Россия) - "Вердер II" (Германия) - 2:0 (2:0)

Голы: Коре, 14 (1:0). Коре, 33 (2:0).

"Локомотив": Коченков (Абаев, 46), Янбаев (Ротенберг, 46), В.Денисов (Лапшов, 46), Михалик (Макоев, 46), И.Денисов (Макаров, 46), Фернандеш (Натхо, 46), Коломейцев (Галанин, 46), Ндинга, Миранчук (Галаджан, 46), Баринов, Коре (Лысов, 46).

Предупреждение: Ротенберг, 75.

16 января. Марбелья. Marbella Football Center.