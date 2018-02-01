Дубль Дядюна помог "Ростову" обыграть "Дуклу"

"Ростов" обыграл "Дуклу" в товарищеском матче на сборе в Турции - 2:0. Дублем отметился Владимир Дядюн, еще один гол на счету Алексея Ионова.

Товарищеский матч

"Дукла П" - "Ростов" - 1:3 (0:1)

Голы: Ионов, 10 (0:1). Дядюн, 53 (0:2). Дядюн, 71 (0:3). Джуранович, 81 (1:3).

"Ростов": Песьяков (Ермаков, 61), Сигурдссон (Ингасон, 34), Плиев, Вилюш (Макеев, 45), Гацкан (Чуперка, 45), Калачев (Паршивлюк, 61), Ионов (Гулиев, 45), Байрамян (Скопинцев, 32), Могилевец (Маер, 45), Вебер (Дядюн, 45),Игрок на просмотре (Шомуродов, 45).

Предупреждение: Гацкан, 27.