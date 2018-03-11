Чорлука и Пашалич вызваны в сборную Хорватии на матчи с Перу и Мексикой

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука и полузащитник "Спартака" Марио Пашалич вызваны в сборную Хорватии на товарищеские матчи. 23 марта хорваты встретятся с Перу в Майами, а четыре дня спустя – с Мексикой в Далласе.

Полностью заявка Хорватии выглядит следующим образом: вратари – Даниэль Субашич ("Монако", Франция), Ловре Калинич ("Гент", Бельгия), Доминик Ливакович ("Динамо" З); защитники – Домагой Вида ("Бешикташ", Турция), Деян Ловрен ("Ливерпуль", Англия), Ведран Чорлука ("ЛОКОМОТИВ", Россия), Матей Митрович ("Брюгге", Бельгия), Зоран Нижич ("Хайдук"), Йосип Пиварич ("Динамо" К, Украина), Иван Стринич ("Сампдория", Италия), Марин Леовац ("Риека"), Шиме Врсалько ("Атлетико", Испания), Тин Йедвай ("Байер", Германия); полузащитники – Матео Ковачич, Лука Модрич (оба – "Реал", Испания), Милан Бадель ("Фиорентина", Италия), Иван Ракитич ("Барселона", Испания), Иван Перишич, Марсело Брозович (оба – "Интер", Италия), Марко Рог ("Наполи"), Марио Пашалич ("СПАРТАК", Россия), Филипп Брадарич ("Риека"); нападающие – Марио Манджукич ("Ювентус", Италия), Анте Ребич ("Айнтрахт" Ф, Германия), Марко Пьяца ("Шальке", Германия), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм", Германия), , Иван Сантини ("Кан", Франция), Дюже Чоп ("Стандард", Бельгия), Никола Калинич ("Милан", Италия).