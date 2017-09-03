Билеты в кассах на матч Россия - "Динамо" закончились

Контрольный матч сборной России против "Динамо" вызвал ажиотаж у болельщиков. Как сообщает официальный твиттер сборной России, в кассах "Арены Химки" закончились билеты на игру.
Вход на неофициальный поединок национальной команды был свободным, пригласительные билеты выдавались все желающим, не больше пяти на руки.
Матч Россия - "Динамо" состоится сегодня, начало - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.
Уважаемые болельшики! Билеты в кассах на контрольный матч @TeamRussia и "Динамо" закончились!– Сборная России (@TeamRussia) 3 сентября 2017 г.
Благодарим вас за столь большой интерес! pic.twitter.com/LfPRPoWj4m