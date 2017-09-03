Билеты в кассах на матч Россия - "Динамо" закончились

Контрольный матч сборной России против "Динамо" вызвал ажиотаж у болельщиков. Как сообщает официальный твиттер сборной России, в кассах "Арены Химки" закончились билеты на игру.

Вход на неофициальный поединок национальной команды был свободным, пригласительные билеты выдавались все желающим, не больше пяти на руки.

Матч Россия - "Динамо" состоится сегодня, начало - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.