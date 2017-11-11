Бельгия и Мексика сыграли вничью, Лукаку и Лосано сделали по дублю

Польша и Уругвай сыграли вничью в товарищеском матче - 0:0. В еще одном поединке Бельгия и Мексика также не смогли выявить победителя - 3:3. По дублю в этой встрече сделали Ромелу Лукаку и Ирвинг Лосано.

Товарищеские матчи

Бельгия - Мексика - 3:3 (1:1)

Голы: Э.Азар, 17 (1:0). Гуардадо, 39 - с пенальти (1:1). Р.Лукаку, 55 (2:1). Лосано, 56 (2:2). Лосано, 60 (2:3). Р.Лукаку, 70 (3:3).

Бельгия: Куртуа, Фермален, Симан, Боята, Менье, Витсель, Де Брейне (Дембеле, 46), Шадли, Тилеманс (Мертенс, 46), Э.Азар (Т.Азар, 85), Р.Лукаку (Ориги, 88).

Мексика: Очоа, Морено, Лаюн, Араухо, Рейес (Альварес, 59. Х.дос Сантос, 89), Сальседо, Гуардадо (Дамм, 70), Эррера, Эрнандес (Хименес, 51), Вела (Дж.дос Сантос, 60), Лосано (Акино, 90).

Предупреждения: Симан, 38. Рейес, 52.

Судья: Маццолени (Италия).

10 ноября. Брюссель. Стадион King Baudouin.

Польша - Уругвай - 0:0

10 ноября. Варшава. Стадион PGE Narodowy (National Stadium).