Албания победила Турцию

Сборная Албании на выезде переиграла Турцию со счетом 3:2 в товарищескмом матче. В составе албанцев дубль оформил Армандо Садику и гол забил Эрос Грезда. У хозяев по разу отличились Дженгиз Ундер и Эмре Акбаба.

Отметим, что в составе Албании c первых минут вышел полузащитник "Ахмата" Одисе Роши и был заменен на 61-й минуте.

Товарищеские матчи

Турция - Албания - 2:3 (0:2)

Голы: Садику, 24 (0:1). Садику, 39 (0:2). Дженгиз Ундер, 47 (1:2). Грезда, 55 (1:3). Эмре Акбаба, 60 (2:3).

Турция: Волкан Бабаджан, Туран (Исмаил, 46), Сердар Азиз (Угур Демирок, 46), Чаглар Сеюнджю, Ярдымджы (Озан, 46), Огузхан, Хакан Чалханоглу (Юсуф Язиджи, 75), Окай Йокушлу, Дженгиз Ундер (Энес Унал, 71), Дженк, Кенан Караман (Эмре Акбаба, 60).

Албания: Бериша, Маврай, Хюсай, Весели, Роши (Айети, 67), Мемушай, Джака, Лиляй (Лила, 86), Леньяни (Алийи, 67), Грезда (А.Айдаревич, 81), Садику (Кака, 67).

Предупреждения: Мемушай, 32. Сердар Азиз, 41. Озан, 77. Чаглар Сеюнджю, 90+2. Дженк, 90+3.

Удаление: Мемушай (Албания), 41.

Судья: Кабаков (Болгария).

13 ноября. Анталья. Стадион Antalya Stadyumu.