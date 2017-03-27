18:28 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Аксель Витсель: "Привет, Россия, рад снова тебя видеть"

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Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель опубликовал в своем "Твиттере" фотографию вида из окна в отеле Сочи. Футболист написал, что рад снова оказаться в России. 28-летний бельгиец с 2012 по 2016 год выступал за "Зенит", после чего перебрался в китайский клуб "Тяньцзинь".

– Привет, Россия, рад снова тебя видеть, – написал Витсель.

Русскоязычный "Твиттер" УЕФА поинтересовался у футболиста, как ему город, на что тот ответил: "Холодно". Сборная России проведет товарищеский матч с командой Бельгии 28 марта на стадионе "Фишт" в Сочи.

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