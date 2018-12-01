"Сент-Этьен" уже 18 лет не проигрывает "Нанту" на своем поле

"Сент-Этьен" на своем поле обыграл "Нант" в матче 15-го тура чемпионата Франции. Голами отметились Роберт Берич, Вахби Хазри и Тимоте Колодзейчак.

"Зеленые" не проигрывает на своем поле "канарейкам" с 26 ноября 2000 года.

Чемпионат Франции

Лига 1

15-й тур

"Сент-Этьен" - "Нант" - 3:0 (0:0)

Голы: Берич, 72 (1:0). Хазри, 84 (2:0). Колодзейчак, 90 (3:0).

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Суботич, Колодзейчак, Габриэл Силва, М`Вила, Кабелла, Амума (Салибюр, 40), Хазри (Монне-Паке, 86), Сельнес, Диони (Берич, 63).

"Нант": Тэтэрушану (Дюпе, 51), Фабиу да Силва, Паллуа, Кватенг, Диегу Карлос, Лукас Лима, Туре, Лукас Эванжелиста (Боскилиа, 46), Мутуссами, Уорис (Коло Муани, 68), Сала.

Предупреждения: Паллуа, 20. Кабелла, 60. Лукас Лима, 82.

Судья: Делерю.

30 ноября. Сент-Этьен. Стадион "Жоффруа Гишар".