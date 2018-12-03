Головин дал совет юным футболистам

Полузащитник "Монако" Александр Головин в понедельник провел встречу с 15 юными футболистами из России. 22-летний хавбек заявил, что они должны тратить все свое время на футбол, чтобы добиться успеха в этой сфере.

- Анри хорошо относится ко всем игрокам, - сказал Головин во время этого мероприятия. - Как готовимся к соперникам? На статистику не смотрим, но изучаем тактику. Рассматриваем, как играют команды, как они работают на стандартах. Пытаемся быть максимально неудобными для соперника.

Хочу пожелать детям, чтобы они любили футбол и полностью отдавали себя этому виду спорта, шли до конца и тратили время тратили на это.

В текущем сезоне Головин провел 12 матчей за "Монако" и отметился одной голевой передачей.

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