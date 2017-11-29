Суданские фанаты в честь холокоста вывесили банер с изображением Гитлера

На матче 34-го тура чемпионата Судана "Аль-Хиляль" – "Аль-Меррейх" (2:0) болельщики хозяев устроили акцию против Израиля, который выразил поддержку Южному Судану. Фанаты в честь холокоста вывесили баннер с изображением Адольфа Гитлера.

Отметим, что полиция оцепила трибуну, но не оказала никакого воздействия на эту ситуацию.

Напомним, что Южный Судан отсоединился от Судана в 2011 году. Суверенный статус страны вступил в силу 9 июля 2011 года, после подписания декларации о провозглашении его независимым государством.