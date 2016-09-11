Соперник "Зенита" по Лиге Европы "Маккаби" на последних минутах упустил победу над "Бейтаром"

"Маккаби" из Тель-Авива сыграл вничью с "Бейтаром" в матче 3-го тура чемпионата Израиля. Стоит отметить, что гостям удалось сравнять счет лишь на последней добавленной минуте встречи.

Таким образом, тель-авивская команда, являющаяся соперником "Зенита" по группе в Лиге Европы, после трех игр находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Израиля, имея в своем активе 7 очков.

Чемпионат Израиля

3-й тур

"Маккаби" (Тель-Авив) - "Бейтар" (Иерусалим) - 2:2 (0:1)

Голы: Веред, 43 (0:1). Игьебор, 59 (1:1). Бен-Хаим, 72 - с пенальти (2:1). Абухатзира, 90+5 (2:2).