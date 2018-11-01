Соперник "Краснодара" "Стандард" уступил "Зюлте-Варегему" в чемпионате Бельгии

"Зюлте-Варегем" обыграл "Стандард" (3:1) в матче 13-го тура чемпионата Бельгии.

В составе победителей отличились Хамди Харбауи (дважды) и Мамаду Диалло. У "Стандарда" единственный мяч забил бывший игрок "Рубина" Максим Лестьенн. Команда из Льежа занимает шестое место в чемпионате Бельгии, имея в активе 20 очков.

"Стандард" является соперником "Краснодара" по Лиге Европы. Матч "Краснодар" - "Станард" состоится 8 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.

Чемпионат Бельгии

13-й тур

"Зюлте-Варегем" - "Стандард" - 3:1 (1:1)

Голы: Харбауи, 31, 66, Диалло, 69 - Лестьенн, 23

Удаление: Диалло, 80