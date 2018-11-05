"Реал Солт-Лейк" и "Канзас-Сити" сыграли вничью в первом матче 1/4 финала MLS

"Реал Солт-Лейк" на своем поле сыграл вничью с "Спортинг Канзас-Сити" в первом матче 1/4 финала MLS. Ответная встреча состоится 12 ноября.
MLS
1/4 финала
Первый матч
"Реал Солт-Лейк" - "Спортинг Канзас-Сити" - 1:1 (0:0)
Голы: Руснак, 51 (1:0). Рубио, 61 (1:1).
WHAT A STRIKE! 😍– Major League Soccer (@MLS) 5 ноября 2018 г.
Albert Rusnak's first @Audi #MLSCupPlayoffs goal is a beauty. #RSLvSKC https://t.co/nWAY7KadN7
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