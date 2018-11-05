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"Реал Солт-Лейк" и "Канзас-Сити" сыграли вничью в первом матче 1/4 финала MLS

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"Реал Солт-Лейк" на своем поле сыграл вничью с "Спортинг Канзас-Сити" в первом матче 1/4 финала MLS. Ответная встреча состоится 12 ноября.

MLS

1/4 финала

Первый матч

"Реал Солт-Лейк" - "Спортинг Канзас-Сити" - 1:1 (0:0)

Голы: Руснак, 51 (1:0). Рубио, 61 (1:1).

 

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