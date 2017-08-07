03:52 | Футбол — Зарубежные

Первый хет-трик Вильи в MLS принес "Нью-Йорк Сити" победу над "Ред Буллз". Видео


"Нью-Йорк Сити" на своем поле переиграл "Нью-Йорк Ред Буллз" в матче регулярного чемпионата MLS. В составе хозяев хет-триком отметился экс-форвард сборной Испании Давид Вилья. Он впервые забил 3 гола в одном матче за американскую команду.

MLS

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк Сити" - "Нью-Йорк Ред Буллз" - 3:2 (1:1)

Голы: Вилья, 28 (1:0). Райт-Филлипс, 41 (1:1). Райт-Филлипс, 64 (1:2). Вилья, 72 (2:2). Вилья, 75 - с пенальти (3:2).

Удаление: Зиззо (РБ), 90.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий