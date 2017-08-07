Первый хет-трик Вильи в MLS принес "Нью-Йорк Сити" победу над "Ред Буллз". Видео

"Нью-Йорк Сити" на своем поле переиграл "Нью-Йорк Ред Буллз" в матче регулярного чемпионата MLS. В составе хозяев хет-триком отметился экс-форвард сборной Испании Давид Вилья. Он впервые забил 3 гола в одном матче за американскую команду.
MLS
Регулярный чемпионат
"Нью-Йорк Сити" - "Нью-Йорк Ред Буллз" - 3:2 (1:1)
Голы: Вилья, 28 (1:0). Райт-Филлипс, 41 (1:1). Райт-Филлипс, 64 (1:2). Вилья, 72 (2:2). Вилья, 75 - с пенальти (3:2).
Удаление: Зиззо (РБ), 90.
.@Guaje7Villa's opener got the Bronx lit... 🔥🔥🔥 #NYisBLUE pic.twitter.com/rMB5g6i5TW– New York City FC (@NYCFC) 6 августа 2017 г.
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.@Guaje7Villa for his first-ever #NYCFC hat-trick and the lead in the Hudson River Derby... #NYisBLUE pic.twitter.com/wm9z9uLWqA– New York City FC (@NYCFC) 6 августа 2017 г.