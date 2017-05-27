"Партизан" обыграл "Црвену Звезду" в финале Кубка Сербии

"Партизан" в пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка Сербии. В финале черно-белые одолели в дерби "Црвену Звезду" – 1:0. Единственный гол на счету 19-летнего Николы Миленковича.

Отметим, что все 90 минут на поле в составе "Звезды" провели Дамьен Ле Таллек и Митчелл Дональд, поигравшие за "Мордовию", бывшие футболисты "Ростова" Гелор Канга и Душан Анджелкович, а также экс-защитник "Зенита" Александар Лукович.

Напомним, что Кубок Сербии разыгрывается с сезона-2006/07 после распада союзного государства Сербии и Черногории. Рекордсменом по числу побед является как раз "Партизан", выигрывавший трофей и в прошлом году.

Кубок Сербии

Финал

"Партизан" – "Црвена Звезда" – 1:0 (1:0)

Гол: Миленкович, 42.