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"Монреаль" без Дрогба одолел "Орландо" Кака

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В матче регулярного чемпионата MLS "Орландо Сити" на своем поле уступил "Монреалю" – 0:1. Единственный гол на счету Доминика Одуро. Экс-форвард "Челси" Дидье Дрогба остался в запасе канадцев. У хозяев все 90 минут на поле провели Кака, известный по выступлениям за "Реал" и "Милан", и другой бывший хавбек красно-черных Антонио Ночерино. Их команда занимает девятое место (из десяти) в таблице Восточной конференции. "Монреаль" идет четвертым.

MLS

Регулярный чемпионат

"Орландо Сити" – "Монреаль" – 0:1 (0:0)

Гол: Одуро, 56.

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