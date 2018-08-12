Леонид Слуцкий: "Витесс" крайне нестабилен. Каждый матч является приключением"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал победу над "Гронингеном" (5:1) в стартовом туре чемпионата Голландии.

- Мы крайне нестабильны в своей игре. Каждый матч для нас является приключением, - цитирует Слуцкого Soccer News. - Я все еще осторожен. У нас хорошее взаимопонимание в команде, но не 100-процентное. Трудно предсказать, что произойдет. Не думаю, что по этому результату можно делать выводы. Если бы чемпионат закончился сейчас, мы бы победили. Но это только один шаг.

"СЭ" ввел текстовую трансляцию матча "Витесс" - "Гронинген"

Видео голов матча "Витесс" - "Гронинген"

5:1! Безбашенный дебют Слуцкого в голландской лиге