"Кайрат" сыграл вничью с "Тоболом", Аршавин всю игру провел на скамейке запасных

"Кайрат" на выезде сыграл вничью с "Тоболом" в матче 6-го тура чемпионата Казахстана. Российский полузащитник гостей Андрей Аршавин провел всю встречу на скамейке запасных. Также стоит отметить, что один из голов забил бывший нападающий "Краснодара" Жерар Гоу.

После шести туров "Кайрат" идет на 6-й строчке в турнирной таблице, а "Тобол" - на 1-й.

Чемпионат Казахстана

Премьер-лига

6-й тур

"Тобол" - "Кайрат" - 2:2 (0:2)

Голы: Иличевич, 19 (0:1). Гоу, 42 (0:2). Щеткин, 52 (1:2). Малый, 83 (2:2).