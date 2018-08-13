Источник: Са Пинту возглавит "Легию"

Новым главным тренером варшавской "Легии" станет Рикарду Са Пинту, сообщает журналист издания Przeglad Sportowy Томаш Влодарчик. По его информации, новый тренер подпишет трехлетний контракт.

Также сообщается, что и.о. главного тренера Александар Вукович останется в роли помощника португальца. Ранее был вынужден покинуть команду бывший тренер Деан Клафурич.

45-летний Са Пинту ранее тренировал "Лейрию" (ассистент), "Спортинг", "Црвену Звезду", ОФИ, "Атромитос", и "Стандард".