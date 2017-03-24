Игрок, наступивший на ногу Витселю, дисквалифицирован на полгода

Полузащитник "Шанхай Шеньхуа" Цинь Шэн дисквалифицирован на полгода, информирует goal.com. Игрок наказан за нарушение правил в матче 2-го тура чемпионата Китая с "Тяньцзинем" (1:1). На 24-й минуте встречи хавбек грубо наступил на ногу Акселю Витселю, за что получил красную карточку и был удален с поля.

Китайская футбольная ассоциация также оштрафовала игрока на сумму, эквивалентную 14 тысячам фунтов стерлингов. Ранее "Шанхай Шеньхуа" уже отправил полузащитника тренироваться с резервным составом, а также оштрафовал на 35 тысяч фунтов стерлингов.

Добавим, что другой полузащитник "Шанхай Шеньхуа" Сунь Шилинь дисквалифицирован на два матча. Он наказан за то, что посмеялся над нападающим "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Пату, который не реализовал пенальти. Полузащитник показал бразильцу поднятые вверх пальцы.