"Чанчунь Ятай" разгромил "Тяньцзинь Тэду" в матче чемпионата Китая - 5:1. Счет на 25-й минуте открыл узбекский хавбек Анзур Исмаилов.
"Чанчунь" под руководством бывшего тренера сборной Германии Уле Штилике занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
Чемпионат Китая
Суперлига
25-й тур
"Тяньцзинь Тэда" - "Чанчунь Ятай" - 1:5 (0:3)
Голы: Исмаилов, 25 (0:1). Маринью, 38 (0:2). Юй Руй, 43 (0:3). Фань Сяодун, 48 (0:4). Игало, 69 (0:5). Ли Юаньюй, 90+2 (1:5).
ЗЗ+
Это что такая великая новость? Почему ничего не сказано о голе таджикского хавбека в чемпионате Таиланда?
17:43