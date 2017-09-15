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17:23 | Футбол — Зарубежные

Гол узбекского хавбека помог "Чанчуню" разгромить "Тяньцзинь"

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"Чанчунь Ятай" разгромил "Тяньцзинь Тэду" в матче чемпионата Китая - 5:1. Счет на 25-й минуте открыл узбекский хавбек Анзур Исмаилов.

"Чанчунь" под руководством бывшего тренера сборной Германии Уле Штилике занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Чемпионат Китая

Суперлига

25-й тур

"Тяньцзинь Тэда" - "Чанчунь Ятай" - 1:5 (0:3)

Голы: Исмаилов, 25 (0:1). Маринью, 38 (0:2). Юй Руй, 43 (0:3). Фань Сяодун, 48 (0:4). Игало, 69 (0:5). Ли Юаньюй, 90+2 (1:5).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Это что такая великая новость? Почему ничего не сказано о голе таджикского хавбека в чемпионате Таиланда?

17:43