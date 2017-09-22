Гол Оскара с передачи Халка принес "Шанхай Шанган" победу над "Бэйцзинь Гоань"

В матче 26-го тура китайской суперлиги "Шанхай Шанган" на выезде одолел "Бэйцзин Гоань" – 1:0. Единственный гол в поединке с передачи экс-игрока "Зенита" Халка забил Оскар, известный по выступлениям за "Челси". Также все 90 минут на поле у гостей провел бывший хавбек "Краснодара" Одил Ахмедов.

В другом поединке "Чунцин Лифань" на своем поле сыграл вничью с "Гуанчжоу Эвергранд" (2:2). Команда Андре Виллаш-Боаша идет второй в таблице чемпионата, на четыре очка отставая от лидирующего "Эвергранд". "Бэйцзин" занимает седьмое место. "Чунцин" – девятый

Чемпионат Китая

Суперлига

26-й тур

"Чунцин Лифань" – "Гуанчжоу Эвергранд" – 2:2 (1:1)

"Бэйцзин Гоань" – "Шанхай Шанган" – 0:1 (0:1)

Гол: Оскар, 31.