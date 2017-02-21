Гол Халка принес "Шанхаю" победу над "Сеулом" в азиатской Лиге чемпионов

"Шанхай Шанган" в матче группового турнира Лиги чемпионов Азии на выезде победил "Сеул" со счетом 1:0. Единственный гол забил бывший нападающий "Зенита" Халк. При этом гости завершали встречу в меньшинстве после удаления защитника Хе Гуаня на 59-й минуте, а корейцы не реализовали пенальти, назначенный за его фол.

Экс-полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов, также выступающий за "Шанхай", вышел в стартовом составе и был заменен на пятой добавленной минуте. Известный по выступлениям за "Челси" Оскар провел на поле весь матч, отметившись желтой карточкой.

Напомним, что китайскую команду тренирует бывший наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш. "Шанхай" вышел в лидеры квартета F вместе с японской "Уравой", обыгравшей австралийский "Сидней Уондерерс".

Лига чемпионов АФК

1-й раунд

Группа F

"Сеул" (Корея) - "Шанхай Шанган" (Китай) - 0:1 (0:0)

Гол: Халк, 53.