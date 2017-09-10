Гол Это'О спас "Антальяспор" от поражения в матче с "Галатасараем"

"Антальяспор" сыграл вничью с "Галатасараем" в матче 4-го тура чемпионата Турции. Стамбульцы открыли счет в первой половине встречи, а во втором тайме ответный мяч провел бывший капитан "Анжи" и сборной Камеруна Самюэль Это'О. В составе "Антальяспора" полный поединок провели два бывших игрока "Локомотива" - Шарлес и Майкон. "Галатасарай" потерял первые очки в сезоны.

В другом поединке чемпионата "Трабзонспор" выиграл у "Генчлербирлиги" - 3:1. Томаш Губочан (экс-"Зенит" и "Динамо") и Даме Н'Дой (экс-"Локомотив") остались в запасе команды из Трабзона.

Чемпионат Турции

Суперлига

4-й тур

"Трабзонспор" - "Генчлербирлиги" - 3:1 (0:1)

Голы: Ахмет Озек, 6 (0:1). Шахан, 54 (1:1). Родальега, 84 (2:1). Онази, 90 (3:1).

"Антальяспор" - "Галатасарай" - 1:1 (0:1)

Голы: Гомис, 34 (0:1). Это'О, 82 (1:1).