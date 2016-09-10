16:03 | ФУТБОЛ — Зарубежные

Гол Аршавина помог "Кайрату" разгромить "Астану"

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"Кайрат" одержал крупную победу над "Астаной" в матче 26-го тура чемпионата Казахстана. Счет на пятой минуте открыл экс-хавбек "Урала" Герсон Асеведо. Еще по одному голу забили Жерар Гоу, ранее выступавший в "Краснодаре", и экс-форвард "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин. Россиянин вышел на замену на 67-й минуте.

В составе "Астаны" на поле появились Игорь Шитов (экс-"Динамо" и "Мордовия") и Рохер Каньяс (экс-"Сибирь"). За "Кайрат" также полный поединок провели Анатолий Тимощук (экс-"Зенит") и россиянин Михаил Бакаев (экс-"Алания").

В турнирной таблице "Астана" сохранила лидерство, "Кайрат" сократил отставание от нее до четырех очков. Командам предстоит провести еще по шесть матчей.

Чемпионат Казахстана

Высшая лига

26-й тур

"Астана" - "Кайрат" - 1:4 (0:1)

Голы: Асеведо, 5 (0:1). Исламхан, 59 (0:2). Гоу, 65 (0:3). Деспотович, 68 (1:3). АРШАВИН, 74 (1:4).

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Rustamishe1981

Счет на пятой минуте забил

16:57

Kairat Alimovich

Шава молодец! свиным злопыхателем назло)

16:43

shpasic

до Карпина совсем чуть-чуть в клубе 100.

16:26

П_о_в_а_р

Ох не хватит Андрюхи в Туле для победы Зени...

16:21

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