"Галатасарай" забил 6 безответных голов "Анкарагюджю"

"Галатасарай" разгромил "Анкарагюджю" в матче 18-го тура чемпионата Турции. Счет действующие чемпионы страны открыли уже на первой минуте. Команда Фатиха Терима занимает второе место в таблице, отставая от "Истанбул ББ" на 3 очка.

В другой встрече "Йени Малатьяспор" победил "Гезтепе" 3:2, также забив на первой минуте. Один из голов за победителей провел бывший хавбек "Мордовии" Митчелл Дональд.

Еще в одной игре "Коньяспор" одолел на выезде "Эрзурумспор" - 2:1. В стартовом составе гостей появился экс-форвард "Крыльев Советов" Адис Яхович.

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18-й тур

"Галатасарай" - "Анкарагюджю" - 6:0 (3:0)

Голы: Гюмюш, 1 (1:0). Оньекуру, 21 (2:0). Гюмюш, 26 (3:0). Оньекуру, 59 (4:0). Оньекуру, 63 (5:0). Ндиай, 86 (6:0).

"Эрзурум" - "Коньяспор" - 1:2 (0:1)

Голы: Шахинер, 45+3 (0:1). Фындыклы, 57 (0:2). Антальялы, 59 (1:2).

"Антальяспор" - "Кайсериспор" - 0:0

"Йени Малатьяспор" - "Гезтепе" - 3:2 (2:2)

Голы: Шишманоглу, 1 (1:0). Акбунар, 19 (1:1). Дональд, 34 (2:1). Бийого, 42 (2:2). Алексич, 54 (3:2).