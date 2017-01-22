"Фенербахче" победил лидера чемпионата Турции

"Фенербахче" в матче 18-го тура чемпионата Турции победил "Истанбул Башакшехир" со счетом 1:0. Единственный гол забил Озан Туфан.
"Фенербахче", который является соперником "Краснодара" по 1/16 финала Лиги Европы, идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Турции. "Истанбул Башакшехир" занимает первое место.
Чемпионат Турции
Суперлига
18-й тур
"Фенербахче" – "Истанбул Башакшехир" – 1:0 (1:0)
Гол: Туфан, 28.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/turkey/super/2016-2017/