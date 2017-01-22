21:12 22 января | ФУТБОЛ — Зарубежные

"Фенербахче" победил лидера чемпионата Турции

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"Фенербахче" в матче 18-го тура чемпионата Турции победил "Истанбул Башакшехир" со счетом 1:0. Единственный гол забил Озан Туфан.

"Фенербахче", который является соперником "Краснодара" по 1/16 финала Лиги Европы, идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Турции. "Истанбул Башакшехир" занимает первое место.

Чемпионат Турции

Суперлига

18-й тур

"Фенербахче" – "Истанбул Башакшехир" – 1:0 (1:0)

Гол: Туфан, 28.

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/turkey/super/2016-2017/

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Материалы REN-TV

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