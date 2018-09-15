Эльвио Паолороссо: "Месси ревел, как ребенок, потерявший маму. Его никто не мог утешить"

Бывший физиотерапевт сборной Аргентины Эльвио Паолороссо рассказал, как форвард команды Лионель Месси тяжело переживал поражение в финале Кубка Америки-2016 от Чили (0:0, 2:4 по пенальти).

- После той игры в раздевалке всем было очень плохо, но худшее было впереди. Примерно в два часа ночи я пошел в кладовую и обнаружил там Месси, - цитирует Goal Паолороссо. - Он был совсем один и ревел как ребенок, потерявший маму. Он был очень расстроен, и никто не мог утешить его. Я обнял его, и мы немного поплакали вместе.