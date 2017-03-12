Дубль Вильи помог "Нью-Йорк Сити" разгромить "ДиСи Юнайтед"

В матче регулярного чемпионата MLS "Нью-Йорк Сити" на своем поле нанес крупное поражение "ДиСи Юнайтед" – 4:0. Дублем отметился экс-форвард "Барселоны", "Валенсии" и "Атлетико" Давид Вилья. Также в старте хозяев вышел бывший полузащитник "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло.

"Горожане" одержали первую победу в нынешнем сезоне. У "ДиСи Юнайтед" после двух матчей в активе одно очко.

MLS

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк Сити" – "ДиСи Юнайтед" – 4:0 (3:0)

Голы: Уоллас, 8 (1:0). Вилья, 28 (2:0). Моралес, 39 (3:0). Вилья, 75 (4:0).