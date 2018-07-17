Болт пройдет просмотр в австралийском клубе

Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт будет на просмотре в клубе из Австралии "Сентрал Кост Маринерс", сообщает АР. Ранее атлет заявлял о желании начать футбольную карьеру.

Ямаец будет находится на просмотре на протяжении шести недель. После этого будет принято решение о том, будет ли он выступать за "Сентрал Кост". При этом указано, что стороны согласовали условия контракта на случай, если просмотр окажется успешным. Ожидается, что 70 процентов зарплаты платить ему будет клуб, а остальное заплатит Федерация футбола Австралии.

31-летний спортсмен ранее тренировался с "Боруссией" (Дортмунд), а также сыграл за норвежский "Стремсгодсет" в товарищеском матче с юношеской сборной Норвегии