"Бог голов". Ибрагимович пафосно отпраздновал юбилейный мяч

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович забил 500-й мяч в своей карьере. Это произошло в матче регулярного чемпионата MLS против "Торонто" (3:5).

В своем Твиттере швед отметил это событие. "Бог голов", - написано на картинке, опубликованной в соцсети. Также на ней он держит скипетр, похожий на футбольный мяч.