"Бог голов". Ибрагимович пафосно отпраздновал юбилейный мяч

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович забил 500-й мяч в своей карьере. Это произошло в матче регулярного чемпионата MLS против "Торонто" (3:5).
В своем Твиттере швед отметил это событие. "Бог голов", - написано на картинке, опубликованной в соцсети. Также на ней он держит скипетр, похожий на футбольный мяч.
500 pic.twitter.com/EObuJwoaMA– Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 16 сентября 2018 г.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/foreign/news/500-ibragimovich-zabil-yubileynyy-gol-krasivym-udarom-video-1457332/