05:34 | Футбол — Зарубежные

"Бог голов". Ибрагимович пафосно отпраздновал юбилейный мяч

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Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович забил 500-й мяч в своей карьере. Это произошло в матче регулярного чемпионата MLS против "Торонто" (3:5).

В своем Твиттере швед отметил это событие. "Бог голов", - написано на картинке, опубликованной в соцсети. Также на ней он держит скипетр, похожий на футбольный мяч.

 

 

 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/foreign/news/500-ibragimovich-zabil-yubileynyy-gol-krasivym-udarom-video-1457332/

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