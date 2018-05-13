"Бенфика" попала в Лигу чемпионов, опередив "Спортинг" с Думбья

Завершился чемпионат Португалии-2017/18. В заключительном туре "Бенфика" обыграла "Морейренси" - 1:0 - и заняла второе место в таблице, дающее право участия в Лиге чемпионов. Ее конкурент "Спортинг" уступил "Маритиму" и вместе с "Брагой" сыграет в Лиге Европы.

Цвета "Спортинга" защищает бывший форвард ЦСКА Сейду Думбья.

Еще одним участником Лиги Европы станет "Авеш", если победит в финале Кубка Португалии "Спортинг". В случае поражения путевку получит "Риу Ави", финишировавший в чемпионате на пятом месте.

Чемпионом страны досрочно стал "Порту", который сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов. "Бенфика" сыграет в квалификации турнира.

Из примейры вылетели "Эшторил" и "Пасуш де Феррейра". Их места займут "Насьонал" и "Санта Клара".