"Бенфика" попала в Лигу чемпионов, опередив "Спортинг" с Думбья

Завершился чемпионат Португалии-2017/18. В заключительном туре "Бенфика" обыграла "Морейренси" - 1:0 - и заняла второе место в таблице, дающее право участия в Лиге чемпионов. Ее конкурент "Спортинг" уступил "Маритиму" и вместе с "Брагой" сыграет в Лиге Европы.
Цвета "Спортинга" защищает бывший форвард ЦСКА Сейду Думбья.
Еще одним участником Лиги Европы станет "Авеш", если победит в финале Кубка Португалии "Спортинг". В случае поражения путевку получит "Риу Ави", финишировавший в чемпионате на пятом месте.
Чемпионом страны досрочно стал "Порту", который сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов. "Бенфика" сыграет в квалификации турнира.
Из примейры вылетели "Эшторил" и "Пасуш де Феррейра". Их места займут "Насьонал" и "Санта Клара".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/portugal/super/2017-2018/
- ЦСКА (футбол)
- Сейду Думбья
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